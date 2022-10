Polícias. Sindicato realiza campanha "Dignidade Não é Caridade" com protesto na terça-feira

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) anunciou hoje que vai realizar a campanha "Dignidade Não é Caridade" para demonstrar ao Governo que aumentos salariais e melhoria das condições de trabalho “não se respondem com caridade ou assistencialismo social”.

A primeira ação desta campanha vai acontecer na terça-feira, 11 de outubro, um dia depois de o Governo apresentar na Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), tendo os polícias agendado para as 16h00 uma concentração em frente ao parlamento.

Neste protesto, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia vai manifestar “oposição à mistura entre caridade e dignidade profissional que o Governo pretende imprimir” e demonstrar, “mais uma vez” que é necessário investir em segurança e dignificar os profissionais da Polícia de Segurança Pública.