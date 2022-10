Ixat acelera com as primeiras moto-táxis de Portugal

Pronta a arrancar este mês, torna-se assim na única plataforma de transporte de passageiros em Portugal que disponibiliza motas com condutor, "sendo a maioria 100% elétricas", de acordo com a página de Internet da Ixat.

Fundada em novembro de 2021, no Porto, a empresa Ixat Ridesharing já obteve cerca de 100 mil euros de vários investidores ao longo do seu desenvolvimento.

Em entrevista à Renascença , Tiago Lousada admite que "quando chamava um TVDE, cancelavam muitas viagens e, além de cancelarem, perdia muito tempo no trânsito". Por isso, decidiu criar o TVDE de mota, assumindo que levou "um ano até desenvolver a ideia".

A partir de hoje já é possível chamar uma moto-táxi em Portugal, através da plataforma digital Ixat, que vem inovar o mercado português do transporte individual de passageiros, os tão conhecidos TVDE.

Medida anunciada pela ministra da Agricultura no M(...)

A faixa etária dos inscritos está, sobretudo, entre os 18 e os 42 anos, até ao momento. Para ser cliente do Ixat, basta ter mais de 16 anos de idade e apenas pode andar um cliente de cada vez, no lugar do pendura.

O preço base de cada viagem é de seis euros, ao qual se somam 60 cêntimos por quilómetro. Segundo o website oficial, a Ixat é a "plataforma de TVDE que cobra a comissão mais baixa do mercado".

Até ao final deste ano, o embaixador da plataforma espera ter entre dois a três mil utilizadores inscritos no Ixat e 200 a 400 motoristas. Além do transporte de passageiros, a Ixat disponibliza também estafetas, mais concretamente, para documentos e pequenas embalagens.

Disponível ao público a partir desta sexta-feira, o Ixat pretende servir todo o país. Nesta fase inicial, vai ter uma presença maior em Lisboa, no Porto e na região do Algarve.