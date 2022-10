Greve de fome. Agricultor em protesto volta a ser hospitalizado e petição pede "solução mediada"

Mais de oito mil pessoas assinaram uma petição a pedir ao primeiro-ministro que promova uma reunião com os agricultores Luís Dias, em greve de fome há 29 dias, e Maria José Santos, concretizando o processo de mediação pela Provedoria de Justiça.

No documento, que contava com 8.243 assinaturas às 12h00 desta sexta-feira, os peticionários afirmam que "têm seguido com preocupação" a greve de fome promovida pelo agricultor Luís Dias, junto à porta da residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, em Lisboa, onde se encontra numa tenda há mais de 27 dias.

Os subscritores reclamam "uma solução mediada" para o diferendo que opõe Luís Dias ao Ministério da Agricultura no caso da Quinta das Amoras, em Idanha-a-Nova.

"Não cabe aos peticionários julgar o diferendo na praça pública nem determinar os remédios adequados. Mas não deixamos de ser sensíveis à situação humanitária do agricultor Luís Dias e à existência de erros, omissões e responsabilidades do Estado no processo, documentados em relatório da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território", lê-se na petição.

Pelo exposto, afirmam, "vimos por este meio rogar a V. Exa. que a situação humanitária impõe, promova uma reunião com os agricultores Luís Dias e Maria José Santos e concretize o processo de mediação pela Provedoria de Justiça anunciado em janeiro deste ano".

Desde que iniciou a greve de fome, o agricultor Luís Dias já foi duas vezes hospitalizado, tendo regressado ao protesto no jardim junto à residência oficial de António Costa.