Agricultor Luis Dias põe fim a greve de fome após contacto com o Governo

Terminou a greve de fome que o agricultor Luis Dias fez no último mês frente à residência oficial do primeiro-ministro.

Luis Dias anunciou esta sexta-feira no Twitter que decidiu suspender o protesto depois de ter recebido a visita do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, com quem tem uma reunião marcada para a próxima segunda-feira.

O proprietário acusa o Ministério da Agricultura de prejudicar o seu projeto agrícola e garante que o seu principal objetivo é encontrar "uma solução de diálogo".