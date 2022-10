Agentes da PSP destacados para aeroportos no verão vão continuar a apoiar o SEF

O plano de contingência do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para os aeroportos portugueses durante os meses de verão incluiu um conjunto de medidas, nomeadamente o reforço de 168 agentes da Polícia de Segurança Pública, que receberam formação para auxiliar o SEF no controlo de fronteiras aéreas.

“Tomámos a decisão de prolongar esta cooperação institucional [entre PSP e SEF] até 31 de dezembro e depois, se for considerado necessário, poderá prolongar-se durante o mês de janeiro”, disse aos jornalistas José Luís Carneiro, durante a apresentação do plano de contingência que esteve em vigor nos postos de fronteira aérea dos aeroportos nacionais entre junho e setembro.

Os agentes da PSP que durante os meses de verão reforçaram os aeroportos portugueses vão continuar a apoiar o SEF no controlo de passageiros até ao final do ano, revelou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna.

“Esta cooperação institucional em que o SEF pede o apoio e a cooperação da PSP para reforçar a garantia da segurança nas fronteiras e no espaço público é um objetivo que deu provas e que se prolongará”, assegurou o ministro.

José Luís Carneiro explicou que esta cooperação até 31 de dezembro entre a PSP e o SEF significa que se está a preparar o verão de 2023 e fazer face ao possível aumento de passageiros nos aeroportos durante o período do natal.

O ministro afirmou que os 168 agentes não vão estar sempre no controlo das fronteiras, passando a ser feito um ajustamento do dispositivo da PSP às necessidades efetivas do fluxo existente nos aeroportos.

“A procura nos aeroportos ocorre entre as 05:00 e as 15.00. A partir das 15:00 verifica-se uma quebra muito significativa na procura dos aeroportos, o que significa que não faz sentido do ponto de vista da boa gestão dos recursos humanos ter esses efetivos da PSP em aeroporto a partir das 15:00. Os agentes da PSP continuam a trabalhar no perímetro do aeroporto, mas na ordem e segurança pública e não na segurança aeroportuária”, disse.