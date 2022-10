Construção de quarta ponte sobre o rio Lima arranca no final 2023

O presidente da Câmara de Viana do Castelo revelou que a construção da quarta ponte sobre o rio Lima e do acesso rodoviário ao Vale do Neiva, orçados em 23,4 milhões de euros, arranca para o ano.

"Formalmente temos de estar em condições de iniciar as obras, no máximo em dezembro de 2023, para termos dois anos para as executar, quer a quarta travessia quer os acessos ao Vale do Neiva", afirmou Luís Nobre.

Em declarações à agência Lusa, o autarca socialista justificou aquele prazo para o arranque das duas operações, financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com a necessidade de ter "tempo suficiente para as executar".

Em causa está a nova travessia sobre o rio Lima entre a Estrada Nacional (EN)203 - Deocriste e a EN 202 - Nogueira e o acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao nó da autoestrada A28.

"O PRR tem de ser executado até março de 2026. Nós assumimos, contratualizámos com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) [a conclusão das obras] até dezembro de 2024. Destinámos dois anos para a execução, que é o mais sensato", adiantou.

Segundo Luís Nobre, até dezembro de 2023 terão de estar cumpridas "todas as formalidades" exigidas às duas operações.

"Temos de as concluir até dezembro de 2024 e estamos a trabalhar nesse sentido. Já temos pareceres positivos de algumas entidades, não todas, mas estão aprovados os projetos base destas duas operações. Já iniciámos a fase do projeto de execução, já contratualizamos a avaliação de impacto ambiental. Estamos a trabalhar porque o prazo é curto", sustentou.

Em janeiro, a Câmara de Viana do Castelo informou ter garantido um financiamento de 23,4 milhões de euros para a construção de uma nova ponte e de um acesso rodoviário ao Vale do Neiva.

Em comunicado enviado às redações, a autarquia da capital do Alto Minho informou que o contrato de financiamento daquelas empreitadas foi assinado pelos presidentes da câmara, Luís Nobre, e da CCDR-N, António Cunha.

A "infraestrutura vai iniciar-se na EN 202, junto ao campo de futebol da Torre, com a reformulação da interceção giratória de acesso à área de localização empresarial de Nogueira e à autoestrada A27, no sentido Viana do Castelo-Ponte de Lima".

A "travessia desenvolve-se na maior parte do percurso em tabuleiro de betão pré-esforçado, numa estrutura que permite minimizar os impactos na galeria ripícola e habitats incluídos na Rede Natura 2000".