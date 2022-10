Aveiro vai avançar com via panorâmica junto à ria

Do lado de Ílhavo, o traçado foi definido quando Ribau Esteves era ainda presidente daquela autarquia e Fernando Caçoilo o seu vice-presidente, correspondendo à quarta fase da construção da via de cintura externa.

Em abril de 2019, os autarcas dos municípios vizinhos de Aveiro e Ílhavo, respetivamente Ribau Esteves e Fernando Caçoilo, ambos do PSD, assinaram um protocolo de cooperação para o desenvolvimento de projetos “de relevante interesse intermunicipal”, que previa a criação da via panorâmica a ligar as duas cidades.

“Vamos avançar com a via panorâmica e se Ílhavo quiser avançar do seu lado tanto melhor, mas se não o quiser fazer, por razões financeiras, avançaremos do lado de Aveiro até ao fim deste meu mandato”, disse Ribau Esteves à Lusa.

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, disse hoje que a via panorâmica junto à ria “é para avançar”, com ou sem o município vizinho de Ílhavo, a que já presidiu.

A ideia recebeu, em tempos, algumas críticas por o traçado se desenvolver numa zona ambientalmente sensível, mas essas preocupações são afastadas por Ribau Esteves, esclarecendo que não será uma via rápida, mas sim uma via panorâmica, com o perfil idêntico ao da Rua da Pega.



Segundo o autarca de Aveiro, que avançou para o estudo prévio, houve dificuldades colocadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) que estarão ultrapassadas e Aveiro vai avançar com a nova estrada do seu lado.

No seguimento da Rua da Pega, a futura via segue pela ponte do Esteiro do Eiró e junto à ETAR de Santiago segue junto à ria, contornando a elevação da Agra do Crasto, para ligar à Avenida Europa em Verdemilho.

“Vamos avançar do nosso lado, porque a via panorâmica será útil para diminuir a pressão sobre a Avenida Europa e melhorar a acessibilidade àquela zona da cidade, com um perfil em tudo igual à Rua da Pega”, justificou Ribau Esteves.