Ataque em creche da Tailândia. Marcelo endereça condolências ao Rei

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de condolências ao Rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn.

Marcelo expressou a sua solidariedade para com o povo tailandês e as famílias das vítimas registadas no ataque desta quinta-feira numa creche, na cidade de Uthai Sawan, província de Nong Bua Lamphu, no nordeste da Tailândia.

Pelo menos 34 pessoas morreram, entre as quais 22 crianças. Algumas das vítimas tinham apenas dois anos de idade. No momento do ataque, que ocorreu durante a hora da sesta, cerca de 30 crianças estavam no centro.

Chakkraphat Wichitvaidya, o superintendente da polícia de Na Klang, disse à Thai Rath TV que o atirador tinha sido dispensado das forças policiais no ano passado. O antigo polícia, de 34 anos, foi demitido no ano passado, após ter acusado resultados positivos num teste antidroga.

Entretanto, o portal de notícias tailandês Khaosod informou que o principal suspeito, Panya Kamrab, terá colocado termo à própria vida, depois de matar também a família, nomeadamente a mulher e a filha.