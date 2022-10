Incêndio na Zona Industrial dos Carvalhos leva 74 operacionais e 29 viaturas ao terreno

Um incêndio na Zona Industrial dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, ativou esta quarta-feira.

De acordo com fonte do CDOS do Porto no local estão 29 viaturas e 74 operacionais no local.

Não há, por agora, vítimas ou feridos a registar.

O fogo terá começado num armazém tendo-se propagado a uma loja de grandes dimensões.

No local permanecem várias corporações do concelho de Gaia no combate a um incêndio que está controlado, mas ativo.

A densa nuvem de fumo é visivel em locais distantes do incêndio que deflagrou numa zona próxima de habitações.