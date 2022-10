Incêndio em loja comercial de Vila Nova de Gaia em fase de conclusão

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira, pelas 14h45, numa loja comercial de grandes dimensões em Gaia, no distrito do Porto, entrou em fase de resolução, adiantou à Lusa o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

O fogo, que entrou em conclusão cerca das 19h10, causou cinco feridos que, apesar de sofrerem ferimentos leves, foram transportados para o hospital por precaução, referiu a mesma fonte.

Além do estabelecimento comercial, que vende todo o tipo de artigos, as chamas atingiram um edifício contíguo, contou à Lusa fonte dos Sapadores de Vila Nova de Gaia.

Segundo os bombeiros, apesar de o fogo estar em fase de conclusão, serão feitas ações de vigilância para evitar eventuais reacendimentos.

Por isso, mantém-se no local 44 operacionais, apoiados por 20 viaturas, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.