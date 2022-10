Implantação da República assinalada com nova mensagem de Marcelo

Depois de dois anos com a cerimónia comemorativa da Implantação da República a ser assinalada no interior do edifício da Câmara de Lisboa, por causa da pandemia, os 112 anos da República vão ser celebrados ao ar livre, esta quarta-feira, na Praça do Município, junto da população que quiser assistir à cerimónia, que começa às 12h10, com o hastear da Bandeira Nacional.

Este 5 de outubro será o primeiro com Carlos Moedas nas funções de presidente da Câmara Municipal de Lisboa – há um ano era presidente eleito, mas ainda não tinha tomado posse, e quem discursou foi o cessante Fernando Medina – e num quadro de maioria absoluta do PS, resultante das eleições legislativas de 30 de janeiro deste ano.



O Presidente da República, que irá discursar, tem aproveitado esta data histórica para se dirigir aos políticos, com alertas sobre a saúde da democracia.



No plano interno, o chefe de Estado tem alertado para as dificuldades que os portugueses poderão enfrentar no próximo ano e apelado à divulgação pelo Governo do cenário macroeconómico que irá acompanhar a proposta de Orçamento do Estado para 2023, a apresentar dentro de cinco dias.



Em 2021, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que se deve fazer do 5 de Outubro "uma data viva" e pediu um país "mais inclusivo", que entre a tempo no "novo ciclo da criação de riqueza".



Depois da cerimónia nos Paços do Concelho, Marcelo Rebelo de Sousa irá para o Palácio de Belém, cujos jardins estão abertos ao público entre as 10h00 e as 18h00, tal como o Museu da Presidência, para assinalar os 112 anos da República.



O primeiro-ministro, António Costa, também marcará presença na Praça do Município e segue para o jardim do Palacete de São Bento, para inaugurar uma exposição de arte contemporânea portuguesa, com uma seleção de 15 artistas.



Também a Assembleia da República vai estar de portas abertas, entre as 15h00 e as 18h00 para comemorar a revolução republicana de 1910.



Esta quarta-feira à tarde, quem visitar o parlamento poderá ver o original da Constituição de 1911, da I República, assim como as propostas que nesse período da história nacional foram apresentadas para o busto da República.



As maquetas do concurso aberto na época para a estátua da República do hemiciclo vão estar expostas nos corredores do parlamento e, às 18h00, na Sala do Senado, uma formação da Orquestra Sinfónica do Algarve dará um concerto, com entrada livre.