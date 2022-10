Uma crise como a de há 10 anos “seria dilacerante para a sociedade”

É indispensável ter os interlocutores adequados. O ministério alemão dos negócios estrangeiros não era, evidentemente, o meu principal interlocutor em tempos de crise, em tempos de troika. Era um interlocutor incontornável e indispensável e precisei muito dos meus contactos com o ministério alemão dos negócios estrangeiros, mas não era o principal interlocutor. Os meus principais interlocutores eram, sobretudo, a Chancelaria Federal, portanto, toda a equipa da chanceler Merkel, na altura; o ministério das finanças alemão, a equipa, na altura, do ministro Schäuble; e o parlamento alemão, o Bundestag, sobretudo as comissões que mais diretamente tratavam de economia e finanças. Foi preciso identificar os interlocutores, não correr o risco e o erro de bater às portas erradas e, sobretudo, alimentar esses contactos, mesmo de forma quase intrusiva. Também descrevo no livro que, por vezes, tive a sensação de que estava a ir vezes a mais, à Chancelaria Federal e que os meus interlocutores, que me receberam sempre impecavelmente e sempre tiveram a porta aberta, também tinham a noção de que nunca tinham visto tantas vezes um embaixador bater-lhes à porta.

Tinha receio que Portugal fosse mal-entendido, mal compreendido?

Portugal, no início do meu mandato, na Alemanha, era muito mal compreendido, muito mal percebido. Estávamos colocados no mesmo saco com outros [países]. Partia-se do princípio, na Alemanha, de que não iríamos cumprir, que aquele resgate não seria o último, que seria apenas o início de uma longa saga que acabaria por custar ainda mais aos contribuintes alemães. Era essa a batalha: a de recuperar a credibilidade de Portugal perante os meus interlocutores quotidianos. No fundo, sou não apenas a testemunha, mas o principal ator dessa batalha, de todos os dias, pela recuperação da nossa credibilidade, e pela instauração de um clima de confiança que era indispensável para levarmos a bom porto os nossos objetivos.

Tínhamos que ser a história de sucesso, perante tantas histórias más.

Estando a fazer esse trabalho diplomático em Berlim, como é que ia acompanhando as dificuldades dos portugueses, durante esse período de profunda crise?

Obviamente, qualquer embaixador de Portugal tem que estar em perfeita sintonia com aquilo que se passa no País. É absolutamente indispensável ver as notícias, ler os jornais, ouvir a rádio, mesmo quando se está fora. Para além disso, tinha naturalmente toda a informação do governo português. Recebia orientações sobre aquilo que, do ponto de vista governamental, se ia fazendo em Portugal.

O que era mais difícil para si, sabendo que era preciso recuperar a credibilidade de Portugal?

No fundo, tentar fazer passar a mensagem de que aquilo que estávamos a fazer em Portugal era absolutamente vital para a Europa e, portanto, para a Alemanha. A nossa batalha não era uma batalha individual. Era uma batalha de cuja vitória dependia também o futuro da zona Euro, o futuro da Europa, o futuro da Alemanha. Nós tínhamos que ser a história de sucesso, perante tantas histórias más, naquele momento. [Tínhamos de ser] a história de sucesso que permitiria continuar a ter confiança nos países do sul da Europa, na sua participação e presença no Euro, no aprofundamento do projeto europeu.

Refere muitas vezes, ao longo do livro, a importância de afastar Portugal do fantasma da Grécia. Acha que esse afastamento foi possível à custa de um país como Portugal, em que tradicionalmente a contestação é baixa por comparação a outros países da Europa?

Julgo que isso era relativamente irrelevante na Alemanha, naquele momento. É evidente que os alemães dos partidos políticos, junto do Bundestag e da Chancelaria Federal, acompanhavam com muito cuidado o que se passava em Portugal. Sem nunca diabolizar a Grécia, os diferentes governos gregos, o esforço e o sacrifício do povo grego, era para nós muito importante demonstrar que estávamos a cumprir com êxito e, sobretudo, que estávamos absolutamente determinados em sair da crise sem mais resgate, sem mais empréstimos, sem programas cautelares, sem prolongamento do nosso programa. Isso era uma diferença significativa em relação àquilo que eu via por parte, designadamente dos meus colegas gregos.

Os portugueses acabaram, de certa maneira, por aceitar as medidas que lhes iam sendo impostas, naquele contexto de crise.

Ninguém aceita de bom grado medidas drásticas. Todos temos a noção de que vivemos um momento especialmente difícil. Também temos a noção das causas, das raízes, desse momento difícil que atravessámos: causas internacionais, designadamente ligadas à crise financeira das dívidas soberanas, mas também [relacionadas] com aquilo que representava a nossa economia, as suas fragilidades e erros acumulados, nos anos anteriores. Ninguém ignora que todos teríamos preferido não ter troika, não ter resgate, não ter programa de ajustamento económico e financeiro, se a circunstância económica, financeira e política de Portugal nos tivesse permitido alcançar esse desiderato. Portanto, não há nenhuma dúvida de que foi um momento extremamente difícil. Aquilo que julgo também é que os portugueses, desde cedo, se aperceberam que era possível, naquele momento difícil, ir construindo as bases para um futuro melhor. E como digo no livro, na minha opinião os resultados das eleições de 2015 são exatamente a demonstração de que os portugueses perceberam que estávamos a sair da crise e que, ao virar da esquina, começaríamos a colher os proventos das dificuldades e dos sacrifícios que atravessámos.