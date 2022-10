Morreu a mãe de Passos Coelho. Montenegro cancela agenda

A notícia foi avançada esta terça-feira pelo PSD Vila Real, que numa publicação de Facebook manifesta pesar pelo falecimento da mãe do social-democrata.

Morreu Maria Rodrigues Santos Mamede, mãe do antigo primeiro-ministro português Pedro Passos Coelho.

O funeral de Maria Rodrigues Santos Mamede tem lugar hoje na Igreja do Calvário, em Vila Real, com missa de corpo presente marcada para as 15h30.

O atual líder do PSD, Luís Montenegro, já cancelou a agenda prevista para esta terça-feira.