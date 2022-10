Mais de 30 graus, poeiras do Sara e aumento do risco de incêndio nos próximos dias

As temperaturas máximas poderão chegar aos 34 graus Celsius em algumas regiões do continente nos próximos dias, prevendo-se um aumento do perigo de incêndio rural e poeiras vindas do Norte de África, adiantou o IPMA esta terça-feira.

“As temperaturas estão bastante elevadas para o que é normal para o mês de outubro. A máxima está oito a nove graus acima do normal para o mês de outubro. Esta situação de valores de temperatura elevada está prevista, pelo menos, até dia 08 [sábado] e no dia 09 [domingo] prevê-se uma descida para valores dentro da normalidade para este mês”, disse à agência Lusa a meteorologista Patrícia Marques.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA), estão previstas temperaturas máximas entre 30 e 32 graus no Alentejo e Santarém e 34 em algumas localidades do interior do Alentejo.

“As temperaturas máximas elevadas fazem agravar o risco de incêndio uma vez que estamos numa situação de ausência de precipitação que se vai manter pelo menos até domingo, apesar de haver uma possibilidade, neste momento muito baixa, de precipitação na região do interior norte e centro no dia 07 ou dia 08, mas ainda não é muito fiável”, acrescentou.

Segundo Patrícia Marques, as poeiras que se têm feito sentir deverão começar a desaparecer a partir da tarde de hoje.

“Há uma depressão em altitude a sul de Portugal continental e que está trazer para a Península Ibérica poeiras e temperaturas elevadas. A concentração na atmosfera está a afetar mais algumas zonas da região centro e a região sul. São valores de concentração acima do previsto, mas começam a diminuir a partir da tarde de hoje”, afirmou.

Patrícia Marques disse ainda que a partir de domingo a previsão aponta para uma descida da temperatura e regresso da chuva.