Incêncio consome um armazém de artigos de caridade em Peniche

As chamas consomem um armazém de artigos de caridade em Peniche. De acordo com o Comandante de Operações do CDOS de Leiria, António Paulo, "não há indicação de tenha sido necessário evacuar a antiga sala de espetáculos do Clube Stella Maris".

O comandante António Paulo, diz à Renascença que no terreno os operacionais conseguiram evitar que as chamas se alastrassem às habitações vizinhas.

Segundo o CDOS de Leiria, o incêndio está a ser combatido por 18 operacionais, apoiados por 6 veiculos.