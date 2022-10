Executivo do Porto vota suspender novos registos de alojamento local no centro histórico e em Bonfim

Nesse sentido, o executivo vota na reunião privada de sexta-feira, suspender a autorização de novos registos de estabelecimentos de alojamento local na União de Freguesias de Cedofeita, S. Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau, Vitória e na Freguesia do Bonfim "com efeitos imediatos".

Na proposta, a que a Lusa teve hoje acesso, o vereador com o pelouro da Economia da Câmara do Porto, Ricardo Valente, salienta que é "chegado o momento de implementar áreas de contenção ao crescimento do alojamento".

O executivo da Câmara do Porto vota esta sexta-feira a suspensão de autorização de novos registos de alojamento local (AL) nas freguesias do centro histórico e Bonfim com "efeitos imediatos" e por um período de seis meses.

Os vereadores do PS, BE e Livre querem ainda que a(...)

De acordo com o vereador, o município pretende, "num futuro próximo, aprovar um Regulamento Municipal para o Crescimento Sustentável do Alojamento Local".

"Apesar de a situação verificada do alojamento local no Porto estar longe de representar uma ameaça, comparativamente com outras cidades europeias, exige-se a construção de novas soluções capazes de acompanhar a evolução do setor, com vista a um crescimento sustentável e equilibrado", lê-se no documento.

Ricardo Valente salienta ainda que no Registo Nacional de Alojamento Local do Turismo de Portugal constam mais de 9.200 estabelecimentos na cidade do Porto, com as freguesias do centro histórico e do Bonfim a concentrarem 86,99% da oferta total da cidade.

Na proposta, o vereador destaca, no entanto, que o anúncio da criação de normas regulatórias para o setor, em concreto, áreas de contenção, pode "levar à alteração das circunstâncias e das condições de facto existentes, comprometendo desta forma a eficácia do regulamento municipal que venha a ser criado", notando que foram submetidos mais de 700 pedidos de AL entre o ínicio do procedimento e a suspensão de novos pedidos em 2019.

Hoje, à margem da apresentação da iniciativa "Greater Porto" na Expo Real, em Munique, Alemanha, Ricardo Valente garantiu aos jornalistas que o alojamento local tem de ter "regras".

"Temos de ter regras. Essas regras têm de ser inteligentes, têm de permitir que os negócios continuem a florescer e é isso que queremos fazer na cidade do Porto", referiu, acrescentando que "o Porto nunca se vai transformar numa cidade de turistas".