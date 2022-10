Tavira. Encontrado corpo de uma mulher no rio Gilão

Foi encontrado, na manhã desta segunda-feira, o corpo de uma mulher no rio Gilão, em Tavira. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), desconhecem-se as causas de morte.

Em comunicado enviado à imprensa, a AMN informa que o alerta foi dado pelas 7h20, por um mestre de uma embarcação que se encontrava perto do local.

Foram ativados os serviços do Comando-local da Polícia Marítima de Tavira, assim como também foram chamados elementos da GNR, da Polícia Judiciária e bombeiros municipais do concelho algarvio.

O corpo da mulher, encontrado a flutuar no rio Gilão, foi recolhido pelas autoridades, tendo sido declarado o óbito no local. Posteriormente, foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Faro.

De acordo com a mesma nota de imprensa, os familiares da vítima encontram-se a receber apoio da parte do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.