Marcelo envia condolências por tragédia na Indonésia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo da Indonésia, Joko Widodo, pela tragédia que provocou 125 vítimas mortais num estádio de futebol em Malang.

As autoridades indonésias disseram, inicialmente, que os tumultos ocorridos no final do jogo de futebol em Java Oriental tinham provocado 174 mortos, mas o número oficial foi, entretanto, revisto para 125. O número pode, no entanto, aumentar devido ao número de feridos em estado crítico.

A tragédia ocorreu no sábado à noite, quando cerca de três mil adeptos invadiram o campo após a derrota da equipa da casa, o Arema FC, frente aos rivais do Persebaya Surabaya, por 3-2. Muitas das pessoas morreram espezinhadas no caos da debandada.

Nos tumultos, que se estenderam ao exterior do estádio, morreram pelo menos dois agentes da polícia.

O campeonato indonésio foi suspenso e as autoridades ordenaram um inquérito aos incidentes.