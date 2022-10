Acidente com sete carros em Belém faz sete feridos, três graves

Sete pessoas ficaram este domingo feridas, três das quais com gravidade, num acidente que ocorreu na zona de Belém, em Lisboa, e que envolveu sete viaturas, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da PSP.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa, o alerta para o acidente na Rua D. Jerónimo de Osório foi dado às 19:35 e, pelas 21:30, as equipas de socorro ainda estavam no local.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, entre os sete feridos está uma senhora com 102 anos. Os três feridos graves tiveram que ser desencarcerados e, de acordo com a fonte do RSB, foram transportados para os hospitais de São José e Santa Maria, ambos em Lisboa.

Às 21:45, a rua continuava cortada ao trânsito.

Além do RSB e da PSP estão também no local viaturas e operacionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).