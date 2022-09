Safeguard Defenders à Renascença. "No Porto, Lisboa e algures na Madeira" há esquadras chinesas ilegais

A organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos Safeguard Defenders insiste, na Renascença, que existem em Lisboa, Porto e Madeira “esquadras chinesas” ilegais, centros de investigação e repatriamento de cidadãos chineses que vivem em Portugal.

A Liga dos Chineses em Portugal disse ontem, à Renascença, que se trata de uma denúncia falsa, que é impossível a existência dessas esquadras ilegais chinesas a operar no país. Perante este desmentido, a Renascença contactou esta sexta-feira o presidente da ONG Safeguard Defenders. Peter Dahlin insiste que essas alegadas esquadras existem mesmo em Portugal. "No Porto, em Lisboa e algures na Madeira, temos conhecimento de alguns sítios onde estão estas esquadras. Há organizações por trás disto, e temos várias preocupações”, afirma Peter Dahlin. “É claro como eles o fazem em Madrid ou em Belgrado, também têm este tipo de atividade em Portugal, essa é a principal preocupação.” Para o presidente da Safeguard Defenders, a segunda preocupação é que “não acreditamos que estejam registados como associações para cumprir este dever de repatriamento e, se não estão registados como associações para o fazer, isso significa que está a ser feito sem conhecimento do Governo português".

Segundo Peter Dahlin, há uma intimidação da polícia chinesa para que estes cidadãos regressem ao país de origem. "Eles entram em contacto com os cidadãos chineses, convidam-nos para uma espécie de escritório, fazem uma videoconferência com a polícia chinesa e a polícia chinesa descreve todas as coisas que podem acontecer se eles não voltarem de forma voluntária para a China", descreve. Nesta entrevista à Renascença, Peter Dahlin fala em 230 mil cidadãos chineses no estrangeiro a retornar à China nos últimos meses.

"Bem, o que sabemos é que há documentos oficiais do Governo chinês que afirmam que nos últimos 50 meses persuadiram 230 mil cidadãos chineses no estrangeiro a retornar à China sob acusações criminais, persuadindo-os a voltar na verdade estão a ameaçar com os filhos e a família que estão na China.” Apesar de o primeiro-ministro, António Costa, ter dito que não tem conhecimento destas “esquadras” a atuar em Portugal, o presidente da ONG diz estar disponível para colaborar com as autoridades para investigar estes casos.