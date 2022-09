Gripe das aves detetada em Lisboa numa exploração de perus

Um novo foco de gripe das aves foi confirmado numa exploração comercial de perus de engorda no concelho de Alenquer, em Lisboa, subindo para 31 o número de focos, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"No dia 29 de setembro, foi confirmado novo foco de infeção por vírus da Gripe Aviária (GA), numa exploração comercial de perus de engorda, na freguesia de Abrigada e Cabanas de Torres, concelho de Alenquer, distrito de Lisboa", lê-se numa nota divulgada pela DGAV.

As medidas de controlo já foram implementadas, como a inspeção do local e o abate dos animais afetados.

Já as explorações de aves nas zonas de proteção num raio de três quilómetros em redor do foco e nas zonas de vigilância, num raio de 10 quilómetros em redor do foco, também foram inspecionadas e notificadas.

A DGAV notou que o vírus da gripe aviária de alta patogenicidade, do subtipo H5N1, tem afetado, na União Europeia, aves selvagens e domésticas.

Em Portugal, o primeiro foco de gripe aviária foi detetado em 30 de novembro de 2021, numa capoeira doméstica, em Palmela, distrito de Setúbal.

Desde aí e até 29 de setembro de 2022, foram confirmados 31 focos de gripe aviária.

Destes, 19 correspondem a aves domésticas, incluindo explorações comerciais de perus, galinhas e patos, uma coleção privada de aves, capoeiras domésticas e aves mantidas em parque urbano, mais 12 focos em aves selvagens.

Em 21 de setembro, tinha sido identificado em duas aves selvagens nas praias de Francemar, Vila nova Gaia, e Fonte da Telha, Almada.

A DGAV voltou a apelar para que os detentores de aves cumpram as medidas de segurança e as boas práticas de produção.

Por outro lado, pediu o reforço dos procedimentos de higiene nas instalações, equipamentos e materiais.

"A notificação de qualquer suspeita deve ser realizada de forma imediata, para permitir uma rápida e eficaz implementação das medidas de controlo da doença no terreno", vincou.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.