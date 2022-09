Duarte Lima. Juiza explica detenção do ex-deputado através do Conselho Superior da Magistratura

O Conselho Superior da Magistratura esclareceu esta sexta-feira que a detenção de Duarte Lima na quinta-feira, ao abrigo do caso do homicídio de Rosalina Ribeiro, se deveu a uma comunicação de que o ex-deputado seria “libertado de imediato” da prisão.

Em resposta a esclarecimentos pedidos pela agência Lusa, o Conselho Superior da Magistratura (CSM) refere que “a detenção do arguido [Domingos Duarte Lima], no dia 29 de setembro, resultou do cumprimento de um mandado de detenção, emitido jurisdicionalmente pelo juiz titular do processo, a fim de assegurar a presença imediata do arguido para realização de interrogatório judicial, com vista à decisão sobre a aplicação de medidas de coação, tendo em conta a comunicação recebida de que o arguido seria de imediato libertado à ordem do processo em que se encontrava preso”.

A nota com explicações da juíza presidente da comarca de Lisboa Oeste, Gabriela Feiteira, enviada através do CSM, esclarece igualmente que Duarte Lima, a cumprir uma pena de prisão de seis anos no âmbito do processo ‘Homeland’ e que iria sair da cadeia da Carregueira em liberdade condicional por decisão do Tribunal da Relação, não pôde ser interrogado por um juiz logo na quinta-feira em que foi detido, “em consequência da adesão à greve dos funcionários do tribunal” de Sintra, tendo transitado para esta sexta-feira e acabando submetido às medidas de coação de apresentações periódicas e apreensão do passaporte.

A nota enviada à Lusa “de modo a esclarecer as circunstâncias que envolveram a comparência do arguido Duarte Lima no tribunal [de Sintra] para interrogatório”, informa que “o Tribunal da Relação de Lisboa foi informado, por parte deste tribunal (..) de que o processo se encontrava em fase de julgamento e das datas já designadas para esse efeito”.