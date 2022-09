Duarte Lima aguarda julgamento em liberdade

Duarte Lima foi ontem libertado da Prisão da Carregueira, onde estava a cumprir pena por burla no âmbito do caso Homeland , e foi novamente detido para conhecer as medidas de coação do caso Rosalina Ribeiro.

Com Termo de Identidade e Residência, Duarte Lima fica obrigado a apresentações periódicas às autoridades, por decisão do Tribunal de Sintra.

O antigo líder parlamentar do PSD foi, esta sexta-feira, sujeito a apresentações periódicas às autoridades enquanto aguarda julgamento pelo caso de homicídio de Rosalina Ribeiro, depois do Ministério Público (MP) ter proposto o agravamento das medidas de coação.

Duarte Lima vai em liberdade a julgamento do caso do homicídio de Rosalina Ribeiro, que deverá arrancar em novembro.

O antigo líder parlamentar do PSD estava preso des(...)

Na altura, foi-lhe dado o mandado de detenção e transportado, em seguida, num carro da Polícia para a esquadra da PSP de Vale de Cambra, para ser ouvido esta sexta-feira pelo Tribunal de Sintra.

O antigo líder parlamentar do PSD estava detido na Prisão da Carregueira, desde abril de 2019.

Foi condenado em 2014, a seis anos de prisão, por burla qualificada, no processo Homeland , em resultado do caso do Banco Português de Negócios.

A detenção ontem efetuada prende-se com o homicídio de Rosalina Ribeiro, ocorrido em 2009, no Brasil, a companheira do milionário Tomé Feteira

[atualizado às 14h23]