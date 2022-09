Castelo Branco reivindica construção da barragem do Barbaído

A Assembleia Municipal de Castelo Branco, aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, uma moção, através da qual pede à Câmara que desenvolva todos os esforços para que a construção da barragem do Barbaído “seja uma realidade”.

“Todos temos consciência da importância da água e do que representa a escassez deste bem precioso. Esta é uma preocupação fundamental que implica a sobrevivência do ser humano e que tem de fazer parte das políticas públicas nacionais, regionais e locais”.

Através da moção apresentada pela bancada municipal do Partido Socialista (PS) e aprovada por todos os eleitos da Assembleia Municipal, salienta-se que Castelo Branco “não vive alheado deste problema”.

Os subscritores do documento fazem uma referência à década de 80 do século XX, quando Castelo Branco se debateu com graves problemas de “falta de água” para abastecimento público.

“Não queremos voltar a esse passado onde era preciso esperar pela água nas torneiras, em determinados momentos, para que estas corressem. Acresce que o problema visível provocado pelas alterações climáticas agrava ainda mais a situação que vivemos no presente”.

Neste âmbito, e para que este tipo de situações não volte a afetar o concelho de Castelo Branco, a Assembleia Municipal propõe ao executivo que desenvolva “todos os esforços junto das entidades competentes para que a construção da barragem do Barbaído seja uma realidade que permitirá o desenvolvimento do concelho”.