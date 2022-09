​Apreendidas quase cinco mil peças de fardas da PSP à venda ilegalmente

A ASAE apreendeu cerca de 4.800 peças de fardamento de uso exclusivo da PSP, que estavam ilegalmente à venda em lojas da especialidade.



Em causa estão uniformes, acessórios, distintivos e insígnias, fabricados, distribuídos e vendidos de forma ilegal.

Fonte da ASAE diz à Renascença que se tratam de falsificações de elevada qualidade.

As apreensões foram feitas nas regiões de Lisboa, Porto e Santarém, na sequência de uma operação que começou com denúncias dos próprios policias e que se foi desenvolvendo com a colaboração da Direção Nacional da PSP.

O fornecimento das fardas e restante equipamento da PSP está sujeito a regras claras.

Só podem ser fabricadas e vendidas pela empresa que ganha o concurso público e a sua aquisição tem que ser feita através da plataforma que a PSP criou para esse efeito.

A venda por parte de outras empresas e noutros locais incorre em atos de concorrência desleal e uso de marcas ilícitas, previstos no Código de Propriedade Industrial.