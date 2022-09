Vila do Bispo. Naufrágio de barco de pesca na praia da Salema faz um morto

Uma pescador morreu esta quinta-feira na sequência do naufrágio de uma embarcação de pesca ao largo da praia da Salema, no concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro, disse o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

À Renascença, o comandante da Autoridade Marítima, José Sousa Luís, conta que "foi recebido um alerta por volta das 3h30 para uma embarcação que naufragou ao largo da praia da Salema, no Algarve, com seis pessoas a bordo".

"Dessas seis pessoas, cinco conseguiram chegar a terra pelos próprios meios. A pessoa que se encontrava desaparecida foi encontrada em paragem cardiorrespiratória e infelizmente não foi possível recuperar e o óbito foi declarado no local", acrescenta.

De acordo com o comandante, no local estão uma embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, Policia Marítima, um navio da Marinha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários de Lagos.

"Desconhece-se para já as causas do naufrágio", disse ainda o porta-voz da AMN.

Segundo o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 07h30 estavam no local 24 operacionais, com o apoio de 11 veículos.