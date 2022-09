Suspeitas de corrupção motivam buscas na presidência do Conselho de Ministros

A Polícia Judiciária está esta quinta-feira a fazer buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros.

O alvo principal da operação é o secretário-geral, David Xavier, que está sob suspeita de corrupção e outros crimes associados à violação de regras de contratação pública a empresas privadas, de bens e serviços para o Governo, avança a CNN Portugal.

O secretário-geral é suspeito de obter benefícios pessoais, através de subornos, na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma determinada empresa do norte do país - em ajustes diretos que alegadamente violam as regras de transparência.

A operação é da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, que está a fazer buscas em gabinetes, mas também domiciliárias.

David Xavier foi nomeado em fevereiro de 2017 pelo primeiro Governo de António Costa. Foi nomeado por Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

Atualmente, coordena uma equipa de 200 pessoas e é representante de Portugal em reuniões da OCDE.