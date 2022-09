Suspeitas de corrupção. Buscas não visaram “membros do Governo”

As buscas na sede da presidência do Conselho de Ministros não visaram membros do Governo. A garantia foi deixada esta quinta-feira pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas.

“As buscas foram ao nível dos serviços, não incluíram buscas em membros do Governo. Os órgãos de polícia criminal e as autoridades judiciárias estão a fazer o seu trabalho dando confiança a todos as portuguesas e portugueses e que, independentemente das instituições, a sua atividade é integralmente escrutinada”.

O Governo diz estar a acompanhar com “serenidade e seriedade” as buscas que estão a decorrer em vários locais do país, incluindo na sede da presidência do Conselho de Ministros. Em causa estão crimes de corrupção.

“Obviamente que a atitude da presidência do Conselho de Ministros é de total cooperação com as autoridades. Vamos acompanhar com seriedade, mas também com serenidade o desenvolvimento desta investigação”, declarou esta quinta-feira o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.