Sintra. Estudante de 15 anos detido depois de agredir colega com faca em escola no Cacém

Um jovem de 15 anos foi detido e presente a tribunal esta quinta-feira, depois de ter agredido um colega de 17 anos com uma faca numa escola no Cacém, no concelho de Sintra.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o suspeito ficou sujeito a uma medida tutelar educativa, “designadamente a sua recolha a centro educativo, em regime fechado”, após ter sido presente ao Tribunal de Família e Menores da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra, na tarde de hoje, de acordo com um comunicado.

Na nota, o Cometlis refere que o jovem foi detido “pelo crime de ofensas à integridade física com recurso a arma branca”.

“No dia de hoje, 29 setembro, pelas 09h30 a Polícia de Segurança Pública foi acionada para um Estabelecimento de Ensino no Cacém dando nota que um aluno teria sido agredido dentro do recinto escolar”, lê-se no texto.

No local, segundo as autoridades, a Equipa da Escola Segura confirmou as agressões, tendo sido “possível deter o suspeito que tinha na sua posse a faca utilizada para cometer o ilícito”.

De acordo com a PSP, a vítima de 17 foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra, com lesões provocadas pela arma branca.

“Apela-se a todos os alunos que se abstenham de praticar agressões e contribuam para um ambiente de segurança e respeito dentro da comunidade escolar, e que toda e qualquer situação que potencie o conflito, de que é exemplo a posse de armas, facas ou outros objetos que possam ser utilizados para agressão, seja de imediato comunicada à sua Polícia de Segurança Pública”, acrescenta.