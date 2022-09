SEF. Detido suspeito de tráfico de menores no aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve um homem no Aeroporto de Lisboa, por suspeita da prática de crime de tráfico de pessoas.

O suspeito de 38 anos, proveniente de Bissau, foi detido quando se apresentou na companhia de três crianças e com documentos falsos.

Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o individuo foi detido quando tentou entrar em território nacional “acompanhado por três crianças do sexo feminino, com idades entre os 8 e os 12 anos” com recurso a “documentos de viagem alheios”, alegando que as meninas eram suas filhas e enteada.

As três menores foram entregues a uma equipa multidisciplinar, que as encaminhou para uma casa abrigo indicada pelo Tribunal de Família e Menores.

Em comunicado a força de segurança adianta, ainda, que no âmbito da intervenção foram apreendidos os documentos de viagem, cartões de embarque, dois telemóveis e um computador portátil.

O suspeito, que ficou em prisão preventiva, está indiciado pela prática dos crimes de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e uso de documentos alheios.