Ramos Pinheiro. "É uma responsabilidade nossa deixar um país melhor do que aquele que recebemos”

Deixar aos jovens um país melhor. No início da conferência “Em Nome do Futuro: Os Desafios da Juventude”, o administrador do Grupo Renascença sublinhou que é os problemas do jovens “são também um problema das gerações atuais” e que analisar as questões ligadas à juventude “é também “sonhar um país melhor”.

"Ouvir, refletir e analisar, propor e inovar as questões que estão ligadas à juventude é também sonhar um país melhor e olhar para o futuro com essa visão de esperança. Os problemas da juventude são um problema dos jovens, mas também um problema das gerações atuais”, disse na mensagem de boas-vindas no Centro Cultural de Belém.

Em substituição do presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, D. Américo Aguiar, que se encontra em Roma, com o Papa Francisco, José Luís Ramos Pinheiro falou no “especial empenho” na Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá em Lisboa no próximo ano.

“É uma responsabilidade nossa deixar um país melhor do que aquele que recebemos. Se há uma economia que mata, é preciso encontrar uma economia que salve”, afirmou José Luís Ramos Pinheiro, indicando que é necessário “desígnio, visão e ambição”.

“É por isso que essa parceria entre Renascença e Santa é uma sinergia criativa que é sinónimo de mudança", fazendo referência ao Prémio de Jornalismo Jovem, cujos trabalhos se dedicaram à temática da juventude.

Esta é uma conferência organizada conjuntamente pela Renascença e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.