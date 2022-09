“Portugal estende a idade de ser jovem porque roubou a capacidade de ter adultez”

A habitação, os baixos salários e a precariedade no mundo do trabalho foram as principais preocupações de jovens, que se queixam que um salário médio nacional não chega para arrendar uma casa em Lisboa. Os problemas, que não são exclusivos dos jovens mas que afetam principalmente os jovens, levam a que o limite para ser jovem hoje seja de uma idade acima do que era o jovem de há 20 anos.

No segundo painel, sobre “Políticas para uma Nova Geração”, a habitação e as alterações climáticas foram temas trazidos pela primeira vez, além dos baixos salários nas faixas etárias mais jovens. O candidato à presidência do PSD e presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável, Jorge Moreira da Silva, afirma que a oportunidade para garantir o objetivo de baixar em 1,5ºC a temperatura do planeta até 2050 “depende mais desta década do que das próximas décadas”.

Falando em incongruências entre o “curto, o médio e o longo prazo”, que inclui as políticas ambientais em Portugal, Moreira da SIlva avisa que as “escolhas no curto prazo podem não ser as mais viáveis”.

Aproveitando a comemoração do Dia Mundial de Combate ao Desperdício Alimentar, Moreira da Silva falou que este representa por ano uma perda de 2 biliões de dólares, representando 8 a 10% das emissões globais, defendendo uma neutralidade fiscal, uma fiscalidade verde, que passa por impostos sobre a poluição para existirem condições para baixar o IRS e IRC.

Já o antigo ministro do Trabalho e da Economia, Vieira da Silva, falou sobre o problema da habitação, dizendo acreditar que existe um “conflito de gerações”, no qual os fatores de solidariedade têm sido mais pesados e as transferências familiares na compra da casa têm um papel importante.

O ex-governante prevê que a habitação “pode ser um fator disruptivo com impacto social” e que é necessária uma intervenção pública, cooperativa ou social para ultrapassar o problema da habitação.