Pombal. Trabalhador desaparecido após queda numa lagoa

Prossegue a operação de resgate de um homem que caiu, esta madrugada, numa lagoa, em Pombal, no distrito de Leiria.

No local, desde o início da manhã, está uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Leiria que tenta resgatar o homem.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Leiria, o trabalhador manobrava um veículo de extração de areia quando caiu à lagoa. Ainda não são conhecidas as razões do acidente.

Ainda de acordo com o CDOS de Leiria , o alerta foi dado as 4h22.

Envolvidos na operação de resgate estão elementos dos Sapadores de Leiria e dos Bombeiros voluntários do Pombal.