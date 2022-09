Pescador de 23 anos que morreu na Salema encontrado no barco. Marcelo envia condolências

“Uma das várias hipóteses [para a causa do naufrágio] pode ser uma alteração na estabilidade, mas isso só pode ser averiguado quando a embarcação for retirada da água, feita a peritagem e depois de ouvidos os restantes tripulantes”, observou o responsável.

No momento do naufrágio não havia ondulação, nem praticamente vento, pelo que a hipótese de a causa ser o mau tempo “está descartada”, sublinhou, admitindo que possa ter havido algum problema na estabilidade da embarcação, devido à rapidez com que se virou, ou uma entrada anormal de água.

Segundo Pedro Palma, as causas do naufrágio só poderão ser apuradas após uma peritagem à embarcação de pesca costeira, com 10 metros de comprimento, e que ainda se encontra na água, junto à praia da Salema, sendo que o armador terá agora de apresentar um plano para a sua remoção.

O pescador que morreu esta quinta-feira num naufrágio em Vila do Bispo era o mais novo da tripulação e foi encontrado dentro da embarcação, disse à Lusa o comandante da capitania do porto de Lagos.

O naufrágio que provocou a morte a um dos seis tripulantes de uma embarcação de pesca ocorreu ao largo da praia da Salema, no concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro, tendo o alerta sido dado às 03h30.



Cinco dos pescadores conseguiram chegar a terra, mas o sexto elemento acabaria por ser resgatado já inconsciente, dentro da embarcação, sem que as equipas de socorro tivessem sucesso nos esforços para reanimar a vítima, precisou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

A mesma fonte precisou que a vítima foi depois transportada pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres para a praia, onde foram continuadas as manobras de reanimação pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com recurso a um Desfibrilhador Automático Externo (DAE).

“Após várias tentativas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM. Foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo para o Instituto de Medicina Legal de Portimão”, acrescentou a AMN.

Foi também acionada ajuda psicológica para os pescadores sobreviventes e os familiares da vítima, através do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima, acrescentou.

O armador foi notificado para apresentar um plano de remoção da embarcação naufragada, que está a flutuar junto à praia, referiu ainda a AMN, que emitiu um “aviso à navegação” a alertar para a presença deste obstáculo à navegação.

Marcelo envia condolências

Numa nota divulgada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "expressa as suas sentidas condolências à família do pescador falecido esta madrugada" e destaca:

"O Mar, património económico, histórico e cultural da Nação portuguesa, traz também perigos e dureza de vida aos concidadãos que nele laboram e que tanto respeito e admiração nos merecem."

Nesse contexto, o chefe de Estado "associa-se à dor dos que perderam um ente querido, um colega de faina ou um amigo, desejando votos de rápida recuperação aos cinco sobreviventes", conclui a mesma nota.