Metro de Lisboa de portas fechadas a 12 de outubro

O Metro de Lisboa vai estar de portas fechadas no próximo dia 12 de outubro devido à greve dos trabalhadores.

O protesto segue-se a mais uma reunião com a Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.

O pré-aviso para uma greve de 24 horas já foi entregue pelas organizações sindicais.

Em comunicado, a FECTRANS (Federação dos sindicatos dos transportes e comunicações) anuncia para dia 10 um plenário de trabalhadores onde serão discutidas outras formas de luta.

Na mesma semana há greves anunciadas também para a Transtejo que faz a ligação fluvial entre Lisboa e a margem sul do Tejo. Os trabalhadores vão parar três horas por turno entre os dias 10 e 14 de outubro.

Os trabalhadores reivindicam a valorização dos salários, que tenham em conta o aumento brutal do custo de vida, que significa uma redução real do poder de compra e exigem medidas concretas para que a Transtejo seja dotada de todos os meios para a melhoria da prestação do serviço público prestado.