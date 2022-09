Luís Montenegro. “Não são políticas imediatas que vão resolver problemas estruturais”

Num apanhado de notícias recentes, Montenegro destaca que os jovens portugueses foram os que saíram mais tarde de casa dos pais em 2021 , cita a descida do salário de licenciados e a queda do emprego jovem com a pandemia, completando que as “políticas públicas têm de dar resposta”, mas que esta não é imediata.

“Por um lado, as notícias não são animadoras para os nossos jovens. Mas compreendo e enfatizo a necessidade de não nos circunescrevermos a um discurso fatalista que nos impeça de ter esperança para enfrentar os problemas”, indicou na conferência “Em Nome do Futuro: Os Desafios da Juventude” falando numa geração “carregada de inquietações e problemas”.

Montenegro questionou também se Portugal está preparado para que as políticas a implementar só tenham efeito décadas depois, pedindo que se comece a olhar mais longe, a médio e longo prazo, de forma a proporcionar “mais bem estar e mais conforto” aos jovens casais.

Como exemplo, o líder do PSD falou numa medida que considera essencial: a “universalização do ensino pré-escolar”, ou seja, garantir de forma universal o acesso de todas as crianças às creches em Portugal, abrangendo na medida das creches gratuitas o setor privado.

“O processo está em curso, conta com o apoio da oferta pública, do setor social, mas não conta com a oferta do setor privado. O primeiro desafio é que o poder político não pode desperdiçar a capacidade instalada no setor privado. O que está em causa é a igualdade de oportunidades, independentemente de que a oferta é proporcionada pelo setor público, social ou privado”.

O presidente social-democrata destaca um grave problema demográfico no país, apontando que a população pode vir a ser 20% inferior à atual dentro de 50 anos, razão pela qual defende políticas que contrariem este cenário.

“Para que possamos ter mais natalidade, mais confiança, é preciso que os jovens, a tal geração mais qualificada de sempre, tenha oportunidades de emprego”, diz.

As declarações de Montenegro foram proferidas durante a conferência «Em Nome do Futuro: Os Desafios da Juventude»«Em Nome do Futuro: Os Desafios da Juventude», a decorrer esta quinta-feira e organizada pela Renascença em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.