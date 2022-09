IRS Jovem? “Acredito pouco nas políticas para jovens”, diz Vieira da Silva

O antigo ministro do Trabalho e Economia, Vieira da Silva, reagiu esta quinta-feira à proposta de IRS Jovem anunciada pelo líder do PSD, Luís Montenegro, indicando que “acredita pouco” neste tipo de medidas, apontando que é necessário tornar o mercado acessível “a todas as gerações”.



Na conferência “Em Nome do Futuro: os Desafios da Juventude”, o ex-governante aproveitou a medida anunciada por Montenegro para dizer que “acredita mais em comportamentos” que favoreçam as faixas etárias mais jovens.

“Acredito pouco nas políticas para jovens, acredito mais nas políticas e comportamentos que favoreçam os jovens”, disse Vieira da Silva, sobre a taxa máxima de 15% de IRS para menores de 35 anos, anunciada pelo líder do PSD.

“Nunca vi políticas desenhadas para os jovens. Aqui falaram-se de algumas. O empregador sabe aquilo que o seu empregado recebe e paga aquilo que estiver disponível a pagar. Não creio que sejam medidas muito dirigidas.”

A medida, que consta na moção estratégica que Montenegro levou ao último congresso do partido, está a ser desenhada e estará em cima da mesa durante a discussão para o próximo Orçamento do Estado. Deverá incluir a progressividade dos escalões, garantindo que “os mais altos rendimentos fiquem fora, nomeadamente o último escalão de IRS fique da aplicação de uma medida desta envergadura”.