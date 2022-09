Felgueiras investe 200 mil euros em percurso pedestre nos rios Ferro e Bugio

Felgueiras vai investir cerca de 200 mil euros num percurso pedestre circular nos rios Ferro e Bugio, na zona das levadas de Jugueiros, com 9,5 quilómetros, indicou hoje à Lusa fonte da câmara municipal.

De acordo com aquela autarquia do distrito do Porto, o projeto prevê colocação de sinalização e interpretação de todo o percurso, a criação de observatórios de natureza, a intervenção na ponte de Travassós, a limpeza e beneficiação das calçadas de Lourido e Barrias e a criação de uma zona de lazer e descanso junto à queda de água.

Segundo a autarquia, aquele espaço, que é muito apreciado pelos habitantes, sobretudo no verão, contará com pontes que “permitirão contemplar a paisagem dos dois lados do rio”.

“Trata-se de um local idílico, onde o rio Bugio cai abruptamente em cascata natural, para depois repousar nas belas represas naturais, no seio de um cenário verde e intenso, seguindo depois o seu curso”, anotou a fonte.

Paralelamente a esta empreitada, foram estabelecidos acordos de cooperação com a Junta de Freguesia de Jugueiros, a Associação da Casa do Povo de Jugueiros e associação Salta Fronteiras.

Foram, também, estabelecidos entendimentos com consortes de levadas para limpeza e requalificação das margens dos rios Bugio e Ferro, além da permissão de passagem dos pedestrianistas.

No âmbito de uma candidatura ao programa Leader, já aprovada, a autarquia informa que vai agora iniciar a execução do projeto, não indicando para quando se prevê o início dos trabalhos.