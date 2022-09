TGV. Empresários de Leiria dizem que projeto aumentará produtividade das empresas

Os empresários de Leiria acreditam que a paragem do TGV na região, que, sabe a Renascença, está contemplada no projeto, vai ter impacto positivo na produtividade.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Nerlei - associação empresarial da região de Leiria, António Poças, diz que “é muito mais difícil ir a trabalhar no Expresso do que no comboio”.

António Poças salienta que, no comboio, consegue “abrir o computador e trabalhar”, o que nos torna “mais produtivos”. Por outro lado, a “viagem é mais curta” e mais barata, o que significa uma poupança de custos.

O responsável da Nerlai lembra ainda “os estudantes que vão visitar a família” e os turistas que “podem sair de Lisboa de manhã, estar cá o dia todo e voltar à noite”.

“Se os turistas quiserem fazer isso agora, estão cá duas horas e têm de voltar”, adianta. "Se for na linha do Oeste, nem conseguem ir e voltar no mesmo dia”, remata.

TGV e aeroporto em paralelo

Para o representante dos empresários de Leiria, o Governo deve conciliar este projeto com o do novo aeroporto.