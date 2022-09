TGV. Costa garante alta velocidade sem “sobressaltos”

A nova linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto é um projeto a pensar no “futuro do futuro do país”, disse, esta quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, para quem o investimento é "essencial” para o desenvolvimento nacional.

“É um projeto essencial para responder às necessidades de desenvolvimento do nosso país, mas, sobretudo, de enorme potencial par ao futuro do futuro do nosso país”, disse o primeiro-ministro, durante apresentação do traçado ferroviário que decorreu na estação de comboios de Campanhã, no Porto.

Para o primeiro-ministro, trata-se de uma obra que “transcende em muito qualquer maioria” e, por isso, sem motivos para “sobressaltos”.

“Felizmente, o país tem hoje condições financeiras para poder assumir este projeto com a tranquilidade de que não haverá sobressaltos que o coloquem em causa”, garantiu António Costa, defendendo ser esta a hora de colocar fim ao “pára-arranca” no que toca a obras estruturantes do país.

“É fundamental ancorar devidamente estas decisões para que deixem de ser decisões, como foram durante décadas, soluções de para e arranca que começam e voltam a parar e que não tem continuidade”, referiu.

Em sintonia com António Costa, mostrou-se o ministro das Infraestruturas e da Habitação. Pedro Nuno Santos defende ser este o momento para parar com as hesitações políticas.

“Não podemos adiar e hesitar mais. Temos de parar com o para e arranca de tanto caracteriza as decisões políticas em Portugal”, disse o ministro das Infraestruturas que não hesitou em comparar o impacto da futura linha ferroviária de alta velocidade a uma verdadeira revolução.

“É uma mudança da mesma dimensão daquela que aconteceu há 120 anos quendo se construiu a primeira linha de caminho de ferro entre Porto e Lisboa. É uma revolução nas nossas vidas”, destacou.