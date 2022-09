Seca. Ministro do Ambiente garante que “não há guerra nenhuma relativamente à água” com Espanha

"Nós temos estado em contacto com Espanha, relativamente àquilo que são as responsabilidades que ambos os países têm relativamente a compromissos internacionais que assumem e vamos, naturalmente, como sempre o fizemos, respeitar aquilo que são os compromissos internacionais. E, obviamente, acreditamos que Espanha tem do seu lado, também, o respeito pelos compromissos internacionais que assume", declarou.

"Não há guerra nenhuma relativamente à água. Há sim, da parte de Portugal e de Espanha, trabalho conjunto e permanente e aquilo que é uma compreensão relativamente a um ano particularmente difícil do lado de cá e do lado de lá", disse o governante em Manteigas, no distrito da Guarda, à margem de uma visita a obras de estabilização de emergência na serra da Estrela e de uma reunião com autarcas da área afetada pelo incêndio de agosto.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse que "não há guerra nenhuma relativamente à água" com Espanha e referiu que o Governo irá "continuar a privilegiar o diálogo" sobre o assunto.

No dia 22, a delegada do Governo central espanhol na região autónoma de Castela e Leão, Virgínia Barcones, disse que Espanha vai manter a passagem de água dos rios para Portugal e respeitar os caudais acordados bilateralmente.

"Espanha é um estado sério que cumpre os acordos internacionais que assina", assegurou Virgínia Barcones, em resposta a questões dos jornalistas na cidade espanhola de León, citada pela agência de notícias EFE.

A representante do Governo central espanhol na região autónoma de Castela e Leão, que faz fronteira com os distritos de Bragança e da Guarda, acrescentou que, em Portugal, o destino da água de rios partilhados pelos dois países "tem as mesmas restrições por causa da seca do que em Espanha".

O ministro do Ambiente e da Ação Climática também lembrou que foi hoje publicada uma resolução do Conselho de Ministros que determina que, a partir de 01 de outubro, ocorra uma suspensão temporária nos recursos hídricos de 15 albufeiras, "até que sejam alcançadas as cotas mínimas da sua capacidade útil que venham a ser estabelecidas".

"Isso é feito como uma reserva para o período que nós vamos viver nos próximos meses, para garantir a segurança no abastecimento de energia", explicou Duarte Cordeiro.

A medida do Governo insere-se no contexto do reforço das medidas de segurança energética e foi adotada "para acrescentar um nível de caudal para reforçar a segurança energética do país".