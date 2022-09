Rui Moreira tem dúvidas sobre nova ponte Porto-Gaia. "Não se percebe porque só o diz agora", diz especialista

Rui Moreira admitiu esta quarta-feira que tem dúvidas se era necessária a nova ponte que vai ligar Porto a Vila Nova de Gaia.

Esta nova travessia sobre o Rio Douro vai ligar o Campo Alegre, no Porto, à zona do Candal, em Vila Nova de Gaia, no âmbito da Linha Rubi do Metro. A construção, a arrancar no próximo ano, deverá ser concluída em 2025.

Durante um debate na assembleia municipal, o autarca portuense disse que "não era ali que fazia a ponte e não fazia a ponte com aquela altura".

Em reação, à Renascença, o professor catedrático de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Rio Fernandes, admite "estar em grande medida de acordo" com os pontos de Rui Moreira, mas não compreende o timing da intervenção do presidente da Câmara Municipal do Porto.

"Não percebo porque é que diz isto agora. Se ele esteve ao lado do ministro, se acompanhou todo o processo, como é que vem dizer que foi tudo mal conduzido? Não consigo perceber. Enquanto político responsável, não devia dizer isto agora", considera.

Para este especialista, o recurso ao tabuleiro da ponte da Arrábida seria uma opção mais sensata "e colocar o comboio numa nova ponte", ou seja, o comboio em vez de passar por Campanhã, teria uma estação na Boavista.

Uma solução que chegou a ser mencionada, recorda Rio Fernandes, mas que nunca foi devidamente discutida.

"Foi equacionado, mas apareceu o anúncio desta nova ponte sem haver uma discussão sobre as vantagens, incovenientes e uma avaliação ambiental estratégica", refere.

O professor catedrático explica que a construção da nova ponte "obriga a uma inserção do lado do Porto que é muito violenta".

"É uma ponte que obriga a ter um tabuleiro de uma certa largura. Vai ser uma ponte gigantesca. Podia ter dois tabuleiros mais estreitos, mas o caderno de encargos não permite isso. É muito restritivo e obriga a fazer uma ponte gigantesca", aponta.