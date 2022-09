PSD quer ouvir diretores sobre dinheiro das escolas retido pelo Estado

O Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata requereu, esta quarta-feira, junto da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, a audição de Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, e de Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas.

O pedido é feito depois da Renascença ter avançado, em primeira-mão, que o Estado continua a reter milhares de euros das escolas. Em causa estão as receitas próprias das instituições de ensino, conseguidas com as vendas nos bares ou o aluguer de espaços, que no final de cada ano civil são encaminhadas para o Tesouro.

“Sem esta receita, as escolas públicas estão numa situação financeira que impossibilita pequenas obras ou intervenções necessárias, visto que a cada ano são obrigadas a entregar as sobras dos orçamentos definidos pelo Estado, o que deixa os saldos contabilísticos a zero”, destacam, no requerimento, os deputados do PSD, numa alusão à notícia da Renascença.