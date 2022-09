Novo ciberataque de grande dimensão na Defesa. Documentos podem ter sido exfiltrados

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) sofreu um novo ciberataque contra o seu sistema informático esta semana.

O Diário de Notícias escreve esta quarta-feira que o gabinete da ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras confirmou o ataque, adiantando que já foi reportado ao “Ministério Público a ocorrência de um ataque informático à rede do EMGFA”.

De acordo com fontes, citadas pelo jornal, o ataque foi “grave”, admitindo que “pode ter havido exfiltração de documentos e relatórios”, sublinhando, no entanto, que ainda se está a apurar exatamente quais foram os danos causados.

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, vai ser ouvida no Parlamento no próximo dia 11 de outubro, à porta fechada, sobre o ciberataque que levou à exfiltração de documentos classificados da NATO, a requerimento do PSD.

O Ministério Público abriu, no passado dia 13 de setembro, um inquérito ligado ao ciberataque contra o Estado-Maior-General das Forças Armadas, em que documentos classificados da NATO foram extraídos e colocados à venda na “dark web”.