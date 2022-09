Imigrantes realojados em Serpa. PCP quer “audição urgente” com Ana Catarina Mendes

No documento, os parlamentares recordam o pedido de ajuda efetuado pela Câmara Municipal de Serpa, para que a Assembleia da República possa intervir neste “grande problema que constitui a situação em que se encontram um largo número de imigrantes timorenses que afluíram àquele concelho”.

O PCP pretende debater com Ana Catarina Mendes, “a situação existente com o afluxo de imigrantes timorenses ao Alentejo e as medidas que o Governo tenciona tomar de modo a criar condições dignas de acolhimento para essas pessoas”.

Em requerimento apresentado esta quarta-feira, o Grupo Parlamentar do PCP pede “a audição urgente” da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, enquanto responsável pela área da imigração.

A situação dos imigrantes timorenses realojados temporariamente pela autarquia de Serpa, no distrito de Beja, numa situação que continua à espera de solução, está a preocupar os comunistas, que querem esclarecimentos da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

“Na medida das suas possibilidades”, poe ler-se no requerimento, “para além daquelas que são as suas responsabilidades”, o município “procurou ajudar as pessoas que se encontravam na situação mais dramática, sem alojamento e sem quaisquer outros apoios, alojando algumas dezenas desses imigrantes provisoriamente num pavilhão municipal”, como “solução transitória e de recurso”.

O PCP sublinha ainda que as diligências efetuadas pela autarquia junto de entidades sob tutela do Governo com responsabilidades quanto ao acolhimento de imigrantes, resultaram infrutíferas, pelo que a situação se arrasta sem solução à vista”.