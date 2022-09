Ciberataques. "Grau de preparação ainda insuficiente" em Portugal

Haverá "cada vez mais incidentes" de ciberataques em Portugal, avisa o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Lino Santos, em declarações à Renascença.



O alerta surge depois do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) ter sofrido um novo ciberataque contra o seu sistema informático esta semana.

O Diário de Notícias escreve esta quarta-feira que o gabinete da ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras confirmou o ataque, adiantando que já foi reportado ao “Ministério Público a ocorrência de um ataque informático à rede do EMGFA”.

À Renascença, na sequência deste ataque, o especialista Lino Santos começa por referir que há um aumento dos ataques informáticos, desde 2019, em Portugal.

"Houve um crescimento de 80% em 2020 e um de 30% em 2021. Este ano, 2022, temos de facto mantido esta tendência de crescimento forte, associado a uma maior mediatização", expõe.

Por outro lado, o perito aponta que há "uma maior consciência dos gestores e das organizações que tratam dos nossos dados pessoais". No entanto, "temos os incidentes a acontecer e temos as empresas com um grau de preparação ainda insuficiente para lidar com este tipo de situações".