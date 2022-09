Turismo tem que "começar a preocupar-se" com os trabalhadores

Os empresários do turismo estão a fazer um esforço para melhorar os salários, mas é preciso maior preocupação com os trabalhadores, defendeu esta terça-feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Na VI Cimeira do Turismo Português, em Lisboa, a governante aponta pistas para começar a resolver o problema da falta de trabalhadores para o setor do turismo.

Rita Marques começou por reconhecer que “o setor do turismo tem feito um esforço, principalmente neste passado recente, para pagar mais. Neste momento, o setor do turismo tem uma aceleração brutalmente evidente e está a aproximar-se a uma velocidade dupla da média salarial, comparando com outros setores”.