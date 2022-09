Seca. Ministro do Ambiente garante que “não há guerra nenhuma relativamente à água” com Espanha

Duarte Cordeiro falava aos jornalistas no final de uma visita ao município de Manteigas, onde, acompanhado pelo secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Catarino, visitou obras de estabilização de emergência na serra da Estrela (contenção e limpeza de linhas de água) e reuniu com autarcas para planear medidas e sobre a metodologia a seguir na área afetada pelo incêndio de agosto.

"É um grande trabalho que exige a contratualização de muitas entidades, muitas empresas, algumas delas que têm que ser [de] fora do território, pela complexidade dos trabalhos que estamos a identificar. É um trabalho muito complexo e difícil, mas não faltarão recursos para todo o trabalho que nós precisamos de fazer no que diz respeito à estabilização de emergência", vincou.

"No imediato, que é aquilo que interessa para a generalidade das pessoas, nós temos disponibilidade já, do Fundo Ambiental, até ao final do ano, [de] cerca de cinco milhões de euros", disse hoje Duarte Cordeiro, em Manteigas, no distrito da Guarda.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse hoje que o Fundo Ambiental disponibiliza, até ao final do ano, cerca de cinco milhões de euros (ME) para ações de emergência na área ardida da serra da Estrela.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática lembrou que hoje foi publicada em Diário da República a Resolução do Conselho de Ministros que declara como excecional e particularmente afetados pelos incêndios rurais os concelhos do PNSE (Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia), bem como todos os concelhos com uma área ardida acumulada, em 2022, igual ou superior a 4500 hectares ou a 10 % da respetiva área.

"Penso que, do ponto de vista coletivo, é um programa muito ambicioso para a recuperação da serra da Estrela", disse.

Ainda de acordo com o governante, na reunião de hoje foram definidas regras para "fortalecer a presença e também a partilha de responsabilidades no território".

"Até ao final desta semana esperamos que a APA [Agência Portuguesa do Ambiente] volte a ter reuniões com os municípios para revisitar todas as necessidades de intervenção, especialmente ao nível hidrológico" e, da parte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), reuniões "para identificar todas as intervenções que têm de ser realizadas e contratualizadas com os municípios", explicou.

Foi definido um método de trabalho que prevê que técnicos do ICNF, da APA e elementos do Gabinete do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, trabalhem dois dias por semana no município de Manteigas.

A primeira reunião será feita já esta semana, apontou Duarte Cordeiro.