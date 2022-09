Processo BES. Providência cautelar cancela inquirições previstas para esta semana

O juiz que substituiu Ivo Rosa, no processo BES, cancelou as inquirições a testemunhas previstas para esta semana.

A decisão surge após vários advogados terem apresentado um requerimento contra a substituição do juiz Ivo Rosa à frente da instrução do processo, avançam vários órgãos informativos.

Contactada pela Renascença, o Supremo - quem tomará a decisão sobre a providência cautelar entregue - ainda não sabe dizer para quando está agendada a decisão final, mesmo que provisória sobre o caso relativa à manutenção ou não do Juiz no processo.

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que o texto do requerimento foi subscrito pelas defesas de muitos dos arguidos e até de um assistente no processo, apontando no mesmo sentido da providência cautelar submetida na semana passada no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pelos advogados dos arguidos suíços Etienne Cadosch e Michel Creton, visando o Conselho Superior da Magistratura (CSM) pela substituição de Ivo Rosa pelo juiz Pedro Correia na instrução deste caso.



De acordo com o texto do requerimento, a que a Lusa teve acesso, as quase duas dezenas de advogados consideram que, perante a suspensão da promoção do juiz Ivo Rosa ao Tribunal da Relação de Lisboa - por força do processo disciplinar que lhe foi instaurado em fevereiro pelo órgão de gestão e disciplina dos juízes -, a sua posição de Juiz 2 (entre nove) no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) "nunca chegou a vagar".