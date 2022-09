Passadiços vão ligar São Mamede de Ribatua ao rio Tua, em Alijó

A autarquia do distrito de Vila Real aproveitou o Dia Mundial do Turismo, que se assinala hoje, para divulgar um projeto que pretende reabilitar e tornar visitável a área da ribeira de São Mamede de Ribatua, que desce desta localidade até à zona da albufeira da barragem de Foz Tua.

A autarquia está já a trabalhar na preparação do concurso público para a execução da empreitada, cuja abertura acontecerá em breve. Devido ao montante financeiro em causa a obra necessita do visto do Tribunal de Contas.

O projeto abrange ainda uma intervenção na zona do jardim das Laranjeiras, no centro de São Mamede de Ribatua e, nesta zona, a construção de um passeio pedonal do lado oposto da ribeira.

Serão construídos à volta de 3,2 quilómetros de passadiços ao longo da ribeira, a partir do local denominado de ponte romana até à albufeira, onde, depois, será criado um trilho pedestre até ao cais do rio Tua, perfazendo um percurso total de cerca de cinco quilómetros.

Vítor Ferreira prevê que, se tudo correr bem, a empreitada possa começar durante o primeiro semestre de 2023.

Este projeto, de acordo com o município, pretende “consolidar e afirmar Alijó como um destino turístico sustentável e sustentado”, e é mais um exemplo “dos fortes" investimentos concretizados com vista à “valorização turística do território”.

Pelo concelho espalha-se já uma rede de 20 percursos pedestres, com cerca de 200 quilómetros, que passam nas 14 freguesias e “dão a conhecer todo o território e o seu património edificado e paisagístico”, desde miradouros, castros, espaços verdes, igrejas e capelas.

O município de Alijó assinalou hoje o Dia Mundial do Turismo com um colóquio subordinado ao tema “Repensar o Turismo”, que contou com a presença de profissionais e especialistas do setor e ainda oficinas pedagógicas dirigidas aos alunos do ensino profissional da área do turismo.